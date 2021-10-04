Разумков рассказал, когда Рада должна проголосовать за бюджет-2022

фото: пресс-служба рады

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент должен принять законопроект о госбюджете-2022 в 1 чтении до 20 октября.

Об этом он сказал во время согласительного совета 4 октября.

По его словам, профильный комитет должен рассмотреть предложения депутатов к законопроекту до 15 октября. Рада проголосует за проект закона в первом чтении до 20 октября.

"Это важный вопрос, это основной финансовый документ, по которому страна будет жить в следующем году", - отметил спикер ВР.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Экономическая правда