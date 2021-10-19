Комитет Рады рекомендует принять в первом чтении закон о бюджете-2022

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Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять постановление о выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2022 год.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

По его словам, бюджетный комитет в порядке спецпроцедуры рассмотрел и одобрил проект постановления "О выводах и предложения к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год" и таблицу предложений к законопроекту.

По результатам рассмотрения комитет рекомендовал Раде принять это постановление за основу и в целом.

Мельничук напомнил, что, согласно регламенту, проект закона о госбюджете на следующий год считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления ВР относительно выводов и предложений к законопроекту, а одобренные Радом выводы и предложения законопроекту получают статус Бюджетных выводов ВР.

Представитель правительства в Раде также сообщил, что Комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня и принять за основу законопроект №6062, поданный Кабмином, о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Глава Верховной Рады заявил, что парламент должен принять законопроект о госбюджете-2022 в 1 чтении до 20 октября.

Экономическая правда