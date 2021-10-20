Рада приняла бюджет-2022 в первом чтении

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Верховная Рада приняла постановление по выводам и предложениям к законопроекту о бюджете-2022, таким образом проект закона о госбюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

Об этом известно из трансляции заседания парламента 20 октября.

Документ поддержали 264 нардепа.

фото: скриншот из трансляции

Председатель бюджетного комитета Юрий Аристов доложил, что при подготовке законопроекту ко 1 чтению комитет с участием Минфина и Счетной палаты обработал 3284 предложения нардепов и комитетов, поданных к проекту.

Комитет принял заключение, рекомендовав принять за основу и в целом проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022" №6000-П.

Согласно регламенту, проект закона о госбюджете на следующий год считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления ВР относительно выводов и предложений к законопроекту.

А одобренные Радой выводы и предложения к законопроекту получают статус Бюджетных выводов ВР.

По словам Аристова, комитет предлагает учесть полностью или частично 1501 предложение нардепов, в частности - относительно уточнения отдельных положениями для согласования с нормами Бюджетного кодекса, увеличение или предсказания расходов на мероприятия на борьбу с COVID-19 во время учебного процесса, реализацию государственных инвестпроектив, реализации держпрлграмы "Питьевая вода Украины", реализация инфраструктурных проектов и др.

Источником покрытия дополнительных расходов предлагают увеличение доходов от НДС с ввозимых товаров.

Комитет также рекомендовал поручить правительству подготовить ко 2 чтению повышение соцстандартов - прожиточного минимума и минимальной зарплаты, исходя из финансовых возможностей государства.

Далее доложил министр финансов Сергей Марченко.

Он назвал документ "бюджетом инвестиций в будущее". По его словам, документ был тщательно доработан, были многочисленные обсуждения сметы страны с привлечением экспертов, профильных ассоциаций, международных партнеров.

По словам Марченко, бюджет является реальным и сбалансированным.

Он также выразил надежду, что народные депутаты поддержат бюджет-2022, а правительство, по его словам, готов его доработать.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что Кабмин впервые ввел бюджетную декларацию на 3 года и государственный бюджет-2022 должен формироваться с учетом ее показателей и определенных стратегических ориентиров.

По его словам, Счетная палата нашла дополнительные доходы в проект государственного бюджета в целом почти на 33 млрд грн. Пацкан выразил надежду, что в окончательной редакции они будут учтены.

Он также предложил Кабмину обратить внимание на формирование отдельных расходов, в частности, на выплату следующем году льгот и жилищных субсидий, увеличение расходов Пенсионного фонда и тому подобное.

Пацкан также обратил внимание на то, что, как и в предыдущие годы, правительство предлагает приостановить действие отдельных показателей, в частности, уровень дефицита и предоставления государственных гарантий. Пацкан подчеркнул, что это нарушение Бюджетного кодекса и Регламента ВР.

Представители ОПЗЖ заявили, что не будут поддерживать этот проект закона.

Представители "Слуги народа" вместо заявили, что этот бюджет является уникальным, так как его впервые разрабатывали на основе Бюджетной декларации.

Нардепы от "ЕС" раскритиковали документ, назвав его, в частности, "бюджетом инвестиций в человека - Владимира Зеленского", а также раскритиковали сумму инвестиций в энергоэффективность (2,5 млрд грн). Также нардепы добавили, что голосовать за бюджет не будут.

Представители "Доверия" заявили о необходимости доработки документа ко 2 чтению.

Нардепы от "За будущее" также заявили о необходимости увеличения соцстандартов и призвали доработать закон, иначе "мы не будем за него голосовать".

После перерыва в заседании представители объединения "Справедливость", в частности, призвали правительство предусмотреть отдельную субвенцию на оплату труда воспитателям садикам и призвали правительство доработать закон до 2 чтения.

Лидер "Бвтькивщины" Юлия Тимошенко назвала бюджет, в частности, "бюджетом крайней бедности" и "бюджетом катастрофы", а также добавила, что такого бюджета не было никогда - "ни при одной власти".

Нардеп от "слуг" Федор Вениславский заверил, что бюджет до 2 чтения доработают и поддержать документ в 1 чтении.

После голосования за постановление Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту о бюджете.

До 3 ноября Кабмин вместе с соответствующими сопроводительными документами должен передать в Верховную Раду проект госбюджета-2022 ко второму чтению.

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Напомним:

Верховная Рада сняла 20 октября из рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс (необходимый для принятия бюджета-2022) из-за необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Глава Верховной Рады заявил, что парламент должен принять законопроект о госбюджете-2022 в 1 чтении до 20 октября.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять постановление о выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2022 год.

Комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня и принять за основу законопроект №6062, поданный Кабмином, о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Алексей Павлыш, ЭП