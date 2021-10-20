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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса.

Об этом он заявил во время выступления в ВР, отчитываясь о проект госбюджета-2022.

"У нас есть единственный механизм по поддержке бизнеса, это компенсация процентных ставок по кредитам и программа 5-7-9 для кредитования бизнеса", - сказал министр, отвечая на вопросы.

"Других прямых форм поддержки бизнеса не предвидится, так как бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса", - подчеркнул Марченко.

Глава Минфина назвал документ "бюджетом инвестиций в будущее". По его словам, документ был тщательно доработан, были многочисленные обсуждения сметы страны с привлечением экспертов, профильных ассоциаций, международных партнеров.

По словам Марченко, бюджет является реальным и сбалансированным.

Он также выразил надежду, что народные депутаты поддержат бюджет-2022, а правительство, по его словам, готово его доработать.

Рада рассматривает проект закона о бюджете-2022 №6000, сейчас в заседании объявлен перерыв.

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Напомним:

Верховная Рада сняла 20 октября из рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс (необходимый для принятия бюджета-2022) из-за необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Глава Верховной Рады заявил, что парламент должен принять законопроект о госбюджете-2022 в 1 чтении до 20 октября.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять постановление о выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2022 год.

Комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня и принять за основу законопроект №6062, поданный Кабмином, о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Алексей Павлыш, ЭП