Новости 19 октября: отставка министра, независимость НБУ

Об отставке министра. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление на увольнение.

О потенциальной отставке вице-премьера. На волне ротаций в Кабинете Министров в команде власти обсуждается увольнение первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко.

О бюджете. Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, который Рада приняла 8 сентября.

О независимости НБУ. Верховная Рада приняла законы о независимости Национального банка, который является структурным маяком в меморандуме с Международным валютным фондом.

О микрокредитах. Средняя реальная годовая процентная ставка (РГПС) по микрокредитам, которые предлагают финансовые компании, составляет 28 тысяч процентов годовых, по банковскому кредиту на личные цели - 121% годовых.

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