Следующим "на выход" может стать министр экономики Любченко – источники

Алексей Любченко фото гнс

На волне ротаций в Кабинете Министров в команде власти обсуждается освобождения первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко.

Об этом сообщили источники во фракции "Слуги народа".

Собеседники отметили, что большие ротации состоятся через неделю, в конце октября. Сейчас обсуждаются на увольнение следующие кандидаты:

Алексей Любченко , первый вице-премьер-министр экономики , экс-глава налоговой службы ;

Олег Уруский, вице-премьер-министр стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, во фракции много вопросов к работе министра обороны Андрея Тарана и министерке соцполитики Марине Лазебной. Но сейчас им ищут замену.

По информации о возможной отставке министра окружающей среды Романа Абрамовского, в понедельник, 18 октября, "Слуги" обсуждали свои претензии к нему на фракции.

Впоследствии первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что "возможно, один из министров напишет заявление сегодня (19 октября - ЭП)". Он не назвал, о ком именно идет речь. В то же время источники УП в Кабмине рассказали, что на этой неделе заявление напишет именно Абрамовский.

Важно отметить, что несколько источников в Кабмине не смогли подтвердить УП, кого будут увольнять, ведь "постоянно все меняется и все принимается в Офисе президента".

Один из членов Зе-команды, который имеет отношение к правительству, заявил, что "пока решение не озвучено, все может быть". То есть все станет ясно в день, когда будут увольнять - к этому все может измениться в последний момент.

Напоминаем:

Депутаты от "Слуги народа", которым в октябре предложат сменить нескольких министров, но до сих пор не понимают, кого точно им придется увольнять, потому что в последнее время список кандидатов на вылет несколько изменился.

Правительство объявило конкурс на голову ДПС 11 августа, поскольку предыдущего руководителя Налоговой Алексея Любченко в мае назначили первым вице-премьер-министром - министром экономики. И.о. председателя Налоговой сейчас является Евгений Олейников.

Роман Кравец, УП; Дана Гордийчук, ЭП.