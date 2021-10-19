Независимость НБУ: Рада приняла пакет необходимых для МВФ законов

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Верховная Рада приняла закон о независимости Национального банка, который является структурным маяком в меморандуме с Международным валютным фондом.

Об этом известно из заседания ВРУ 19 октября.

Речь идет о законопроекте №5850, который парламентарии приняли в целом. За это проголосовали 255 нардепа из фракции "Слуги народа", "Голоса", "Доверия".

Этот документ имеет целью укрепить независимость Национального банка. В частности, меняются полномочия Совета НБУ, члены которой назначаются по квотам президента и парламента.

Документом предлагается ограничить функционал этого органа. В частности, он больше не сможет осуществлять анализ влияния денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие, предоставлять предложения к изменению этой политики правлению НБУ. Кроме того Совет НБУ не сможет давать оценку работы правления.

Законопроект устанавливает более жесткие ограничения к потенциальным членам Совета НБУ. В частности, ими смогут стать лица, которые были привлечены к уголовной ответственности или те, кто возглавлял банк, который Нацбанк признал неплатежеспособным.

Другая норма документа - введение "кодекса этики" работников НБУ, а также уточнение оснований для увольнения главы Нацбанка и его заместителей.

В денежно-кредитной политике законопроектом предлагается предоставить Нацбанку право начислять проценты по средствам, которые банки держат на счетах регулятора. Также совершенствуются процедуры по управлению золотовалютными резервами Украины.

Кроме того, Нацбанку предоставляются права открывать и закрывать зарубежные представительства.

Законопроектом отменяется обязанность (но остается право) Нацбанка проводить консультации с правительством. Также исключается норма, согласно которой НБУ должен поддерживать экономическую политику правительства по статье 52 закона о Нацбанке (из-за того, что она дублируется в законе).

Верховная Рада также приняла закон №5852, который дополняет предыдущий. Им вносятся изменения в закон о публичных закупках, согласно которым из-под действия этого закона исключены закупки Нацбанком услуг юридического сопровождения дел за рубежом.

В законопроекте это мотивируется тем, что полная процедура закупки таких услуг достаточно длительная - она может закончиться за 3-4 месяца, из-за чего интересы НБУ в международных спорах могут пострадать.

Третьим из пакета стал закон №5853, который вносит изменения в Бюджетный кодекс. Им предлагается изменить коммуникацию НБУ с правительством при подготовке бюджетной декларации.

Так, НБУ до 1 марта ежегодно будет информировать правительство об ориентировочном прогнозе части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет.

Ранее регулятор должен был подавать президенту, правительству и Верховной Раде прогнозы своих доходов, на основании чего Минфин готовит бюджетную декларацию и рассчитывает доходы бюджета.

В Нацбанке такую форму взаимодействия считают политическим давлением. Как только НБУ подаст прогноз своей прибыли (который по закону должен быть перечислен в бюджет) он должен будет придерживаться этого плана.

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Напоминаем:

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин призвал власти прекратить вносить изменения в закон о НБУ поскольку, по его мнению, они "мешают регулятору нормально работать".

Верховная Рада на заседании 9 сентября приняла в первом чтении три законопроекты, которые необходимы во исполнение Меморандума с Международным валютным фондом: изменения касаются представления информации от НБУ к правительству и управления.

Законопроект №5850, в частности, разработан во исполнение письма о намерениях и Меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике.

Экономическая правда