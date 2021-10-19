Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 миллиардов: куда пойдут деньги

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджет-2021, который Рада приняла 8 сентября.

Об этом сообщает Офис президента.

"В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета к концу текущего года почти на 40 млрд грн, Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и реализации инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличили показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду на 39,6 млрд грн.

В частности, повышение доходов предусмотрено благодаря налогу на прибыль предприятий - на 30 млрд грн; НДС из произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 2 млрд грн; НДС из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 6,9 млрд грн; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили - на 0,75 млрд грн.

"Дополнительные доходы будут направлены на решение неотложных социальных вопросов и реализацию важных инфраструктурных проектов. В частности, 12,05 млрд грн будет направлено на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. На развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения - 15 млрд грн", - добавили в ОП.

Еще 4,1 млрд грн предусмотрено на выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины, 2 млрд грн - на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

1 млрд грн направят на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (соответственно 1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн).

На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будет направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.

Напоминаем:

Государственный бюджет увеличили на 40 млрд грн, расходы пойдут на субсидии, Вооруженные Силы и дороги.

Верховная Рада на заседании 23 сентября одобрил законопроект №6052 в первом чтении по увеличению доходов бюджета на 40 млрд грн и их выделение на выплату жилищных субсидий и дороги

Экономическая правда