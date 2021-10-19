Скинулись все: "Центрэнерго" аккумулировало 1,5 миллиарда на закупку угля

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На счетах ПАО "Центрэнерго" аккумулировано более 1,5 млрд грн для закупки угля, основных источников поступления средств три.

Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Бойко, передает "Интерфакс-Украина".

Первый источник поступления средств, по его словам, - переуступка НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" очереди за платежом с балансирующего рынка (440 млн грн уже получили, еще 250 млн грн - до конца месяца).

Еще один источник - продажа НАК "Нафтогаз Украины" электроэнергии по прямым договорам (уже уплачено 390 млн грн).

Третий источник - собственные продажи компании на свободном рынке.

"В целом на счетах Центрэнерго находится 1,5 млрд грн для закупки угля, чего, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы проводить эффективную и, главное, реалистичную политику закупок угля", - добавил советник премьера.

"В следующих расчетных периодах средства, предназначенные для Центрэнерго, будут направлены "Энергоатому" и "Укргидроэнерго", - отметил он.

"Мы искали пути внутри рынка, учитывая, что в силу различных причин и государственные, и коммерческие банки отказали в кредитах генкомпании", - напомнил Бойко.

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Напоминаем:

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 18 октября составили 752,9 тыс тонн - это на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.

"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и государственное ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс тонн энергетического угля - объем угля распределят равными частями (по 37,5 тыс т) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

В ПАО Центрэнерго просили госбанки прокредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет