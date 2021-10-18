На ТЭС и ТЭЦ угля почти в четыре раза меньше графика – Минэнерго

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Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 18 октября составили 752,9 тыс тонн - это на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября.

Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

При этом, согласно утвержденному министерством плану, на 18 октября на складах должно быть 2,896 млн тонн угля - фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.

Напомним:

Украинские теплоэлектростанции имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.

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Экономическая правда