На ТЭС и ТЭЦ угля почти в четыре раза меньше графика – Минэнерго
Понедельник, 18 октября 2021, 13:10
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 18 октября составили 752,9 тыс тонн - это на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября.
Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.
При этом, согласно утвержденному министерством плану, на 18 октября на складах должно быть 2,896 млн тонн угля - фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.
Напомним:
Украинские теплоэлектростанции имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.
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Экономическая правда
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