Новости 18 октября: импорт электроэнергии из Беларуси, пересмотр программы с МВФ

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О портах. Коллегия судей ВАКС признала невиновным экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу о незаконности установления 20% скидки на портовые тарифы, Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует обжаловать решение.

Об электроэнергии. Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа по этому поводу уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью.

О ВВП. Экономика Украины за январь-август 2021 года выросла на 2,9%

Об экологии. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов создало рейтинг крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха 2020 года, его возглавили предприятия Рината Ахметова и Лакшми Миттала

О ПП-2. НАК "Нафтогаз" подал заявку немецком регулятору на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2"

Об МВФ. Украина и Международный валютный фонд достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.

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