Сотню найбільших забрудників довкілля очолили Ахметов та Міттал – Міндовкілля

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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів створило рейтинг найбільших забрудників атмосферного повітря за 2020 рік, його очолили підприємства Ріната Ахметова та Лакшмі Міттала.

Про це йдеться у рейтингу, який Економічній правді надали у міністерстві.

У 2020 році обсяг викидів у повітря загалом скоротилося на 8%: з 2,1 млн тонн викидів у 2019 році до 1,92 млн тонн торік.

Водночас важливо розуміти, що такий показник пов’язаний передусім зі стрімким падінням економічної активності торік у зв’язку з пандемією COVID-19. Так, реальний ВВП України скоротився на 4% у 2020 році. Крім того, торік генерація електроенергії впала на 3,3%.

Отже, серед сотні найбільших забрудників в Україні, перші 50 відповідають за 46,3% забруднень. З них найбільша частка приходить на Донецьку область (18,53% загальної кількості). Одразу за нею розташована Дніпропетровська область (8,4%).

Підприємства цих областей, зокрема, складають першу десятку забрудників атмосфери. Проти 2019 року, до них додалося Покровське шахтоуправління.

Десятка найбільших підприємств-забрудників повітря графік еп, дані Міндовкілля

Найбільшим власником цих підприємств є Рінат Ахметов. Йому належать ММК ім. Ілліча, Курахівська, Бурштинська та Запорізька ТЕС (ДТЕК), Азовсталь та Покровське шахтоуправління. Сумарно це 723 тис тонн.

Ще дві позиції належать Лакшмі Мітталу, а саме два металургійних виробництва АрселорМіттал. Разом – 202,68 тис тонн.

Центренерго (78,29% акцій належать державі в особі Фонду держмайна) відповідальне за 67,3 тис тонн в особі Вуглегірської ТЕС. Ще 78 тис тонн викидів виробляє Дніпровський меткомбінат, що належить Індустріальному союзу Донбасу (Олег Мкртчан).

Дана Гордійчук, ЕП