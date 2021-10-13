Новости 13 октября: проблемы "Центрэнерго" с углем, новые рейсы Wizz Air, "Роттердам +"

О "Центрэнерго" и угле. Наблюдательный совет государственной компании "Центрэнерго" уволил и.о. генерального директора Юрия Власенко и положил обязанности генерального директора на Виталия Довгаля.

30 сентября на сайте "Центрэнерго" опубликовали сообщение о полной готовности к осенне-зимнему периоду, которое у участников рынка и профильных экспертов вызвало откровенное недоумение.

Дело в том, что государственная компания сейчас работает с минимальным составом – 4 блока на все три ТЭС. И каждая станция имеет большие проблемы с обеспечением углем.

О новых рейсах Wizz Air. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует разместить в Украине еще семь своих самолетов, увеличив их общее количество с четырех до одинадцати.

Wizz Air также планирует в 2021-2022 годах запустить 12 новых направлений из Киева, 9 со Львова, 3 из Одессы и два из Харькова.

О "Роттердам+". Следственная судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Екатерина Широкая оставила в силе постановление прокурора Дениса Демкива о закрытии дела "Роттердам +".

О транше МВФ. Украина может в октябре-декабре этого года получить транш МВФ в размере около 1,4 млрд долл, прогнозируют в J.P. Morgan.

О плате за газ. 600 тысяч домохозяйств с началом отопительного сезона в октябре будут платить за газ 16,5 грн/куб вместо 8.

Об УЗ. С 21 октября в поездах межобластного сообщения проводники при посадке будут проверять, есть ли у пассажиров сертификат о вакцинации.

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Энергетический кризис. Как Украина провалила подготовку к отопительному сезону и стоит ли готовиться к отключениям

Как энергетическая отрасль подготовилась к отопительному сезону 2021-2022 годов и к чему готовиться потребителям? (укр)