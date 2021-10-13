Украина может до конца года получить транш в 1,4 млрд долларов от МВФ – прогноз J.P. Morgan

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Украина может в октябре-декабре этого года получить транш МВФ в размере около 1,4 млрд долл, прогнозируют в J.P. Morgan.

Об этом говорится в октябрьских материалах EMEA EM Emerging Markets Research, которыми располагает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что МВФ выплатит транш в 1,4 млрд долл в четвертом квартале 2021 года, но рассматривает возможный диапазон этой суммы от 1 до 1,5 млрд долл", - указали аналитики J.P. Morgan.

Однако отмечается, что, учитывая распределение SDR (Украина получила 2,7 млрд долл), Фонд может выплатить меньшую сумму.

В J.P. Morgan прогнозируют, что НБУ продолжит тренд на повышение учетной ставки и в январе-марте 2022 она увеличится с нынешних 8,5% годовых до 9%, во втором квартале - до 9,25%, а в четвертом - до 9,5% .

"Относительно прогноза роста украинской экономики J.P. Morgan не внес изменения в свои апрельские оценки и ожидает роста реального ВВП Украины в 2021 году на 4,5%, в 2022 году - на 5%.

В то же время J.P. Morgan повысил прогноз среднегодовой инфляции в Украине до 9,2% в 2021 году по сравнению с апрельскими ожиданиями на уровне 9%, а в 2022-м - до 7,8% по сравнению с 7,3%. Аналитики считают, что к концу этого года инфляция составит 9,5%, а в конце 2022 - 8%", - говорится в сообщении.

Аналитики также ожидают, что курс гривни в среднем за 2021 год выйдет на показатель 27,4 грн/долл, в конце года будет на уровне 27,5 грн/долл. В то же время в 2022 году аналитики ожидают девальвацию до 27,9 грн/долл, на конец следующего года - 28,5 грн/долл.

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