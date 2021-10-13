На "Центрэнерго" сменили руководителя после заявлений о "полной готовности" к отопительному сезону

Змиевская ТЭС zmiiv.gromada.group

Наблюдательный совет государственной компании "Центрэнерго" уволил и.о. генерального директора Юрия Власенко и положил обязанности генерального директора на Виталия Довгаля.

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

Довгаль работал членом дирекции "Центрэнерго" с февраля 2021 года.

"Власенко возглавлял ПАО как антикризисный менеджер с 26 февраля 2021 года, когда произошла смена руководства предприятия", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

30 сентября на сайте "Центрэнерго" опубликовали сообщение о полной готовности к осенне-зимнему периоду, которое у участников рынка и профильных экспертов вызвало откровенное недоумение.

Дело в том, что государственная компания сейчас работает с минимальным составом – 4 блока на все три ТЭС. И каждая станция имеет большие проблемы с обеспечением углем.

Трипольская ТЭС (установленная мощность 1800 МВт, крупнейший поставщик электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области – ЭП) накопила 38 тыс. тонн, что меньше прогнозного графика Минэнерго на 193 тыс. тонн.

Углегорская ТЭС (установленная мощность 3600 МВт, Светлодарск, Донецкая область – ЭП) - 11 тыс. тонн, отставание – 233 тыс. тонн.

Змиевская ТЭС (установленная мощность 2200 МВт, Слобожанское, Харьковская область – ЭП) 23 тыс. тонн, меньше графика на 295 тыс. тонн.

Суммарные запасы на складах самого "Центрэнерго" с начала октября увеличились на 12% – до 72 тыс. тонн. Впрочем, этот показатель все равно в 10 раз меньше необходимого.

С дефицитом сырья государственная компания сталкивается чуть ли не каждый год из-за нехватки средств. Прошлый сезон "Центрэнерго" прошла благодаря частичному переходу на другой вид топлива – газ.

Подробнее читайте в статье Николая Топалова: Энергетический кризис. Как Украина провалила подготовку к отопительному сезону и стоит ли готовиться к отключениям

Экономическая правда