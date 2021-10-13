На "Центрэнерго" сменили руководителя после заявлений о "полной готовности" к отопительному сезону
Наблюдательный совет государственной компании "Центрэнерго" уволил и.о. генерального директора Юрия Власенко и положил обязанности генерального директора на Виталия Довгаля.
Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".
Довгаль работал членом дирекции "Центрэнерго" с февраля 2021 года.
"Власенко возглавлял ПАО как антикризисный менеджер с 26 февраля 2021 года, когда произошла смена руководства предприятия", – говорится в сообщении.
Напоминаем:
30 сентября на сайте "Центрэнерго" опубликовали сообщение о полной готовности к осенне-зимнему периоду, которое у участников рынка и профильных экспертов вызвало откровенное недоумение.
Дело в том, что государственная компания сейчас работает с минимальным составом – 4 блока на все три ТЭС. И каждая станция имеет большие проблемы с обеспечением углем.
Трипольская ТЭС (установленная мощность 1800 МВт, крупнейший поставщик электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области – ЭП) накопила 38 тыс. тонн, что меньше прогнозного графика Минэнерго на 193 тыс. тонн.
Углегорская ТЭС (установленная мощность 3600 МВт, Светлодарск, Донецкая область – ЭП) - 11 тыс. тонн, отставание – 233 тыс. тонн.
Змиевская ТЭС (установленная мощность 2200 МВт, Слобожанское, Харьковская область – ЭП) 23 тыс. тонн, меньше графика на 295 тыс. тонн.
Суммарные запасы на складах самого "Центрэнерго" с начала октября увеличились на 12% – до 72 тыс. тонн. Впрочем, этот показатель все равно в 10 раз меньше необходимого.
С дефицитом сырья государственная компания сталкивается чуть ли не каждый год из-за нехватки средств. Прошлый сезон "Центрэнерго" прошла благодаря частичному переходу на другой вид топлива – газ.
Подробнее читайте в статье Николая Топалова: Энергетический кризис. Как Украина провалила подготовку к отопительному сезону и стоит ли готовиться к отключениям
Экономическая правда
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