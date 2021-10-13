600 тысяч домохозяйств будут платить за газ вдвое больше: в чем причина

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600 тысяч домохозяйств с началом отопительного сезона в октябре будут платить за газ 16,5 грн/куб вместо 8.

Об этом говорится в статье издания "БизнесЦензор".

Отмечается, что наиболее незащищенные украинские потребители с началом отопительного сезона будут платить повышенную цену за газ из-за "непродуманного регулирования рынка газа и отсутствия контроля".

"Прежде всего, это касается бытовых потребителей (населения), которые после потери своего поставщика были автоматически переведены на поставщика последней надежды (ППН) тариф которого в октябре в два раза выше среднего тарифа для населения", - пишут авторы материала.

Они объясняют, что за последний год обанкротилось большое количество поставщиков газа, а их потребители вынуждено переходят к поставщику последней надежды, у которого тарифы выше фиксированной цены на газ.

При этом, функции поставщика последней надежды выполняет ГК "Нафтогаз Украины", которая является также обычным поставщиком газа и имеет тариф -7,96 грн/куб.

В то же время на октябрь тариф для ППН установили в размере 16,56 грн/куб.

"Из-за отказа поставщиков продавать газ населению на ПОН перешло 600 тысяч бытовых потребителей. Самой распространенной причиной отказа от бытовых абонентов является отсутствие рентабельности поставок газа. Еще с конца 2020 года часть небольших поставщиков, которые были основаны владельцами местных облгазов, решили уйти с рынка", - говорится в материале.

А в других случаях причиной отказа являются манипуляции. Так, журналисты приводят пример Одесской области, где с октября компания ООО "Газ Технолоджи" прекратила поставки газа населению и 126 тыс бытовых клиентов перешли к ППН.

А в сентябре прекратило поставки ООО "Полтавагаз сбыт", которая обеспечивала газом 213 тыс домохозяйств в Полтавской области.

"Официальная причина перехода потребителей на ППН во всех случаях - "невыполнение требований Кодекса газотранспортной системы". Простыми словами, компании отказались от поставок газа бытовым клиентам по фиксированным ценам", - пишут авторы статьи.

Также подчеркивается, что с запуском рынка газа для населения в августе 2020 года тарифы ППН были меньше, чем цена газа для населения большинства поставщиков.

Но с начала этого года, когда цены на газ в Европе начали расти, тариф ППН значительно отличался от цены поставщиков, пишет издание.

"Быть клиентом ППН стало не выгодно. Впрочем, потребители не спешили заключить договор с новым поставщиком из-за небольшого потребления газа летом. Это привело к огромной проблеме в октябре. Теперь объемы потребления значительно возрастут. А цена ППН отличается от цены поставщика уже в два раза.

Впрочем, 600 тыс абонентов быстро подписать договоры с новыми поставщиками не смогут. Для части из них, жителей сел, подписание нового договора, через интернет, банк, или почтовый оператор - будет большой проблемой.

Очевидно, большинству из этих потребителей в отопительный сезон придется платить за газ в два раза выше тариф ППН", - резюмируют журналисты.

"ГК "Нафтогаз Украины" как ППН обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области и Одесской области.

В общем портфеле ППН 595 тыс физических лиц и 270 юридических лиц (ТКЭ). По состоянию на сентябрь 2021 года, задолженность населения в портфеле ППН составляет 401 млн гривен", - заявили в "Нафтогазе".

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ – 13,7 гривни за кубометр (с транспортировкой и НДС – 16,8 гривни).

Подписанный при участии президента Владимира Зеленского меморандум о льготных тарифах на газ предусматривает, что цена газа для бюджетных учреждений составит 13,66 грн за кубометр.

Продавать газ по этим ценам обязали газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг", которая входит в группу "Нафтогаз".

Согласно закону, бюджетные учреждения обязаны заключать договоры только через проведение тендеров.

Эти тендеры они проводят, но "Нафтогаз Трейдинг" в них не участвует.

Руководители местных органов власти заявляли, что не могут связаться с "Нафтогаз Трейдингом" чтобы уговорить компанию прийти на тендеры с указанной в меморандуме ценой.

В то же время из-за высокой цены газа частные поставщики массово разрывают договора с государственными и коммунальными учреждениями, которые были заключены ранее по более низким ценам.

В результате школы и больницы вынуждены объявлять тендеры на приобретение газа с ожидаемой стоимостью от 30 грн до 35 грн за тысячу кубометров.