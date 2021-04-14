Регулятор аннулировал лицензию "Донецкоблгаза"

Национальнна комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, аннулировала лицензию ПАО "Донецкоблгаз" - лицензия аннулируется с 1 августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что лицензию аннулировали за нарушение законодательства и злоупотребления при поставке природного газа.

"Действия "Донецкоблгаза" - это не просто повторное нарушение лицензионных условий, это диверсия против потребителей, против страны. Ведь в прошлом месяце предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго несмотря на четкую позицию регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК "Нафтогаз Украины" о недопустимости таких отключений.

Государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает теплокоммунэнерго", - заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время рассмотрения вопроса на заседании комиссии 14 апреля.

"НКРЭКУ по обращению ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" провела проверку на предмет соблюдения ПАО "Донецкоблгаз" требований законодательства относительно осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа.

По результатам было установлено, что лицензиат дважды в течение 2020 года не выполнил условия соответствующего договора по транспортировке природного газа, заключенного с ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за газовые месяца октябре, ноябре и декабре 2020 года. Это привело к тому, что задолженность ПАО "Донецкоблгаз" по состоянию на 16.03.2021 за урегулирование ежесуточных небалансов за указанные газовые месяца прошлого года составила 353,9 млн грн (с НДС) или 87,12% от общей их стоимости", - пояснили в регуляторе.

"Учитывая это, Комиссия приняла решение об аннулировании лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений, выданной ПАО "Донецкоблгаз", - говорится в позиции НКРЭКУ.

"После консультаций с причастными органами государственной власти мы решили, что лицензия ПАО "Донецкоблгаз" аннулируется с 1 августа 2021 года. Подавляющее количество сетей предприятия - это государственная собственность.

Поэтому мы обращаемся к Минэнерго, Фонду государственного имущества, НАК "Нафтогаз Украины" как владельца 38% акций "Донецкоблгаза" с тем, чтобы они определились, какому предприятию будут переданы эти сети. До 1 августа 2021 года НКРЭКУ должна выдать лицензию новому предприятию, которое начнет деятельность с чистого листа", - пояснил глава комиссии.

Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко ранее сообщал, что владельцев "Донецкоблгаза" связывают с Сергеем Курченко.

Напомним:

9 марта работу 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", которые накануне были отключены "Донецкоблгазом" от газа, восстановили.

6-7 марта эпицентром обсуждения стала ситуация в Донецкой области. Местный облгаз заявил об остановке поставок газа для тепловика "Донецктеплокоммунэнерго", который идет через него. Причина - долги последнего перед "НАК "Нафтогаз Украины". Наконец, поставки газа восстановили, а власть и облгаз обменялись обвинениями. Какова позиция сторон и как проходила спор.

Главное следственное управление СБУ начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами "Донецкоблгаза" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

В Совете нацбезопасности выяснили, что "Донецкоблгаз" принадлежит двум компаниям из Гонконга - после проверок компания может вернуться в государственную сферу управления.

Экономическая правда