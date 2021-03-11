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Донецкоблгаз могут вернуть в государственную сферу управления - СНБО

Четверг, 11 марта 2021, 17:24
 

В Совете нацбезопасности выяснили, что "Донецкоблгаз" принадлежит двум компаниям из Гонконга - после проверок компания может вернуться в государственную сферу управления.

Об этом секретарь СНБО Александр Данилов заявил во время брифинга по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Ранее, 6 марта, "Донецкоблгаз" оставил без газа поставщика "Донецктеплокоммунэнерго":

"Там по неизвестным причинам владельцы приняли решение отключить населения от теплоснабжения, от газа", - напомнил Данилов. "Из исследования, проведенного в аппарате СНБО, мы выяснили, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге".

По словам секретаря СНБО, эти компании пройдут необходимые проверки. "В случае выявления тех или иных нарушений, "Донецкоблгаз" будет возвращено в государственную сферу управления ближайшее время", - заключил он.

Напомним:

9 марта работу 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", которые накануне были отключены "Донецкоблгазом" от газа, восстановили.

6-7 марта эпицентром обсуждения стала ситуация в Донецкой области. Местный облгаз заявил об остановке поставок газа для тепловика "Донецктеплокоммунэнерго", который идет через него. Причина - долги последнего перед "НАК "Нафтогаз Украины". Наконец, поставки газа восстановили, а власть и облгаз обменялись обвинениями. Какова позиция сторон и как проходила спор.

Экономическая правда

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Донецк СНБО газ

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