Кабмин передал в управление "Нафтогаза" арестованные акции "Донецкоблгаза"

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Кабмин принял распоряжение о передаче в управление НАК "Нафтогаз Украины" 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз", на которые наложен арест в уголовном производстве.

Такое распоряжение принято на заседании 15 сентября.

Правительство согласилось с предложением АРМА и Минэнерго о передаче в управление НАК 173651998 акций - 24,9499% акций, владельцем которых является компания "Эндлес Мунлайт Лимитед", и такого же количества акций, владельцем которых является компания "Трейдинг Филд Лимитед", эмитентом этих акций является ПАО "Донецкоблгаз".

На эти акции наложен арест в уголовном производстве.

Решение о передаче в управление НАК приняли "с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, поскольку есть риск, что не будет обеспечено безаварийную эксплуатацию газораспределительных систем как объектов повышенной опасности...".

Нафтогазу, Минэнерго и НКРЭКУ, вместе с Нацкомиссией по ценным бумагам и АМКУ поручили принять меры, "направленные на предотвращение риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в Донецкой области".

Напомним:

9 марта работу 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", которые накануне были отключены "Донецкоблгазом" от газа, восстановили.

6-7 марта эпицентром обсуждения стала ситуация в Донецкой области. Местный облгаз заявил об остановке поставок газа для тепловика "Донецктеплокоммунэнерго", который идет через него. Причина - долги последнего перед "НАК "Нафтогаз Украины". Наконец, поставки газа восстановили, а власть и облгаз обменялись обвинениями. Какова позиция сторон и как проходила спор.

Главное следственное управление СБУ начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами "Донецкоблгаза" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

"По материалам СБУ, Шевченковским районным судом г. Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО "Донецкоблгаз". Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ", - заявили в СБУ в марте.

В Совете нацбезопасности выяснили, что "Донецкоблгаз" принадлежит двум компаниям из Гонконга - после проверок компания может вернуться в государственную сферу управления.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, аннулировала лицензию ПАО "Донецкоблгаз" - лицензия аннулируется с 1 августа 2021 года.

Экономическая правда