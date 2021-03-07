“Газова драма”. Як відключали та відновлювали теплопостачання на Донеччині та чому влада та облгаз звинувачують один одного: хронологія та позиція сторін

Цими вихідними (6-7 березня) епіцентром обговорення стала ситуація на Донеччині. Місцевий облгаз заявив про зупинку постачання газу для тепловика "Донецьктеплокомуненерго", який йде через нього. Причина - борги останнього перед "НАК "Нафтогаз України". Врешті, постачання газу відновили, а влада та облгаз обмінялись звинуваченнями. Яка позиція сторін та як проходила суперечка.

Акт 1: відключення теплопостачання

У суботу 6 березня "Донецьктеплокомуненерго", як постачальник тепла для Донецької області, залишилось без постачальника природного газу через борги перед "НАК "Нафтогаз України".

"За законодавством ПАТ "Донецькоблгаз" з суботи (06.03. 2021) зобов'язане припинити газопостачання на об'єкти ОКП "Донецьктеплокомуненерго" згідно з приписами Кодексу ГРМ", - зазначили в облгазі. Додавши, що Нафтогаз змушує діяти згідно з законодавством з метою недопущення завдання державі щодобових збитків від несанкціонованого споживання газу розміром 150 млн грн на місяць.

Згідно з повідомленням Нафтогазу, адресованим Донецьктеплокомуненерго, загальна заборгованість компанії становить 1,5 млрд грн. У кінці лютого держкомпанія вимагала оплатити 303,1 млн грн до 1 березня.

"У разі невиконання цієї вимоги, транспортування/розподіл природного газу до вашої компанії буде зупинене відповідно до встановленого законодавством порядку", - йдеться в листі-повідомленні. У свою чергу, Донецькоблгаз 3 березня спрямував лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю з проханням втрутитися в ситуацію.

В той же день Група Нафтогаз закликала "припинити порушення "Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам", заявивши, що заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала.

Акт 2: тепло повертається

Ввечері 6 березня голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у Facebook повідомив про часткове відновлення газу на котельнях "Донецьктеплокомуненерго".

"Відновлюємо постачання газу на котельнях КП "Донецьктеплокомуненерго". Вже запустили котельні у Слов’янську (№№6,12), Лимані (№4, 10), Волновасі, Краматорську та інших населених пунктах області".

Не дозволимо власникам Донецькоблгазу та їхнім політичним поплічникам з явно не проукраїнською позицією маніпулювати та переводити у політичну площину питання життєзабезпечення області!", - писав він.

В облгазі відповіли, що є Оператором ГРМ та зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства України. "Зокрема порядку обмеження розподілу природного газу у випадку відсутності у підприємства ТКЕ діючого постачальника природного газу".

Акт 3: взаємні звинувачення

Вдень 7 березня стало відомо, що Поліція відкрила кримінальне провадження проти "Донецькоблгазу". Про це написав голова ОДА, уточнивши, що дії "Донецькоблгазу" загрожували мешканцям області та могли призвести до руйнації систем централізованого опалення.

Натомість, Донецькоблгаз звинуватив очільника області в тому, що під його головуванням в порушення положень Правил постачання природного газу, Кодексу ГРМ та технічних регламентів, відбувається несанкціоноване втручання в газове обладнання невстановленими особами.

"На працівників ПАТ "Донецькоблгаз" здійснювалися систематичні напади так званими "представниками громадськості", проведенню робіт перешкоджали посадові особи органів місцевого самоврядування та працівники поліції. Внаслідок таких дій були нанесені тілесні ушкодження технічним працівникам ПАТ "Донецькоблгаз" та майну підприємства", - йдеться у повідомленні.

Акт 4: кінцева позиція

""Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго". Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла", - так охарактеризував ситуацію очільник Уряду Денис Шмигаль.

За його словами, він, спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК "Нафтогаз" і НКРЕКП в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання.

"Впевнений, незаконні дії "Донецькоблгазу", який знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я, не залишаться без відповідної реакції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України", - резюмував він.

У облгазі йому відповіли, що "оскільки з 1 березня 2021 року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" не має постачальника природного газу, і такий постачальник в Реєстрі відсутній, тому споживання газу є несанкціонованим, а у ПАТ "Донецькоблгаз" (як оператора ГРМ), в силу прямої вказівки НАК "Нафтогаз України" та положень Кодексу ГРМ виник обов’язок на припинення газопостачання на об'єкти ОКП "Донецьктеплокомуненерго"", - йдеться у повідомленні.

"Заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" має погашатися боржником - тобто ОКП "Донецьктеплокомуненерго" або місцевими органами влади, а не перекладатись в незаконний спосіб на ПАТ "Донецькоблгаз", - зазначили там.

Резюмувавши, що єдиний варіант вирішення ситуації - це погашення ОКП "Донецьктеплокомуненерго" заборгованості перед НАК "Нафтогаз України".

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