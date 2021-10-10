Новости выходных: корпоративный налог, разборки в МВФ

О ВВП. Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что рост ВВП составит около 4%, а единственное, что может помешать этому сценарию - это очередная мощная волна коронавируса

О корпоративном налоге. 136 стран согласились ввести корпоративную налоговую ставку не ниже 15% для международных корпораций с 2023 года,

О МВФ. Исполнительный совет МВФ сегодня (10 октября) проведет встречу с директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой, от ее результатов может зависит будет ли она в дальнейшем возглавлять фонд.

Об отопительном сезоне. Нафтогаз призывает предприятия - теплопроизводителей ускорить работу по заключению мировых соглашений по погашению задолженности за газ.

О НДС. В сентябре бюджетное возмещение НДС стало крупнейшим с начала года - 14,2 млрд грн.