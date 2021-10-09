Нафтогаз торопит тепловиков решить вопрос долгов

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Нафтогаз призывает предприятия - теплопроизводителей ускорить работу по заключению мировых соглашений по погашению задолженности за газ.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Там напомнили, что алгоритм урегулирования задолженности был одобрен еще 7 сентября, однако, за почти месяц в НАК обратилось всего 15 ТКЭ из потенциальных 60 предприятий-подписантов.

"Скорейшее заключение мировых соглашений с Нафтогазом крайне важно для снятия ареста со счетов предприятий-должников , своевременного их вхождения в отопительный сезон, стабильного тепло- и горячего водоснабжения населения.

Соответствующие соглашения с ТКЭ, основной долг которых составляет менее 10 млн грн, предусматривают его выплату равными частями в течение 60 месяцев. В свою очередь теплопроизводители с большим долгом смогут оплатить его равными частями в течение 72 месяцев", - отмечается в сообщении.

Напомним:

Подписание мировых соглашений по погашению задолженности за газ является составной договоренностей по отопительному сезону между Кабмином , ОП, "Нафтогазом", "Ассоциацией городов Украины", Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей.