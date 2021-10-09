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Бюджетное возмещение НДС за сентябрь - самое с начала года

Суббота, 9 октября 2021, 10:00

В сентябре бюджетное возмещение НДС стало крупнейшим с начала года - 14,2 млрд грн. 

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления. 

Разница между рекордно низким августовским результатом и сентябрем составляет 3,5 млрд грн. Количество успешных операций за сентябрь чуть ниже среднегодового показателя - 3557. Среднее время возмещения составляет 37 суток (среднегодовой показатель -33 суток). 

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за сентябрь 

  1. ООО СП "НИБУЛОН" - 1,5 млрд грн 

КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 

  1. ПАО "Днепровский меткомбинат" - 1,35 млрд грн 

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

  1. ОАО "Запорожсталь" - 654 млн грн 

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

  1. ООО "ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ" - 646 млн грн 

КВЭД 46.72 Оптовая торговля металлами и рудами 

  1. ЧАО "Полтавский ГОК" - 636 млн грн 

КВЭД 07.10 Добыча железной руды 

"Эти компании являются одними из крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС с начала года. Интересно, что кроме ООО СП "Нибулон" (который относится к аграрной отрасли) все остальные компании являются представителями металлургической отрасли", говорится в сообщении.

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Экономическая правда
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