СМИ: В МВФ проведут встречу с Георгиевой по обвинениям в подывании Китаю

Исполнительный совет МВФ сегодня (10 октября) проведет встречу с директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой, от ее результатов может зависит будет ли она в дальнейшем возглавлять фонд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Издание пишет, что на заседании Совета директоров отдельно будут присутствовать Георгиева, а также юристы фирмы WilmerHale. Они ранее сделали выводы, что Георгиева во время пребывания во главе Всемирного банка в 2017 году оказывала "неоправданное давление" на его персонал, чтобы изменить данные в рейтинговом отчете Doing Business по Китаю.

Юристы утверждали, что Георгиева требовала повысить рейтинг бизнес-климата Китая в то время, как Всемирный банк искал поддержки со стороны КНР с целью значительного увеличения капитала.

Георгиева со своей стороны решительно отрицала эти обвинения, а ее адвокат заявил, что расследование WilmerHale сопровождалось нарушениями. В частности, по словам адвоката, Георгиева не имела возможности ответить на обвинения.

По данным Reuters, ожидается, что окончательное решение относительно дальнейшего пребывания Кристалина Георгиева во главе МВФ будет принято не раньше понедельника.

Напоминаем:

Руководство МВФ уже собиралось в пятницу для рассмотрения этого дела. Было принято рассмотреть дополнительные детали.

Всемирный банк объявил, что больше не будет публиковать отчет Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.