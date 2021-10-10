Шмыгаль: ожидаем роста ВВП около 4%, но может помешать волна коронавируса
Воскресенье, 10 октября 2021, 11:16
Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что рост ВВП составит около 4%, а единственное, что может помешать этому сценарию - это очередная мощная волна коронавируса
Об этом он написал в facebook.
По его словам, если рост все же будет на ожидаемом уровне это означает, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризы.
Единственными риском этого он видит дополнительные карантинные ограничения.
Напоминаем:
Минэкономики оценило рост ВВП за 5 месяцев 2021 на уровне 0,7%, за 2 квартала - в 6%.
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