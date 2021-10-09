Налоговая ставка для международных корпораций будет введена
136 стран согласились ввести корпоративную налоговую ставку не ниже 15% для международных корпораций с 2023 года,
Об этом говориться в сообщаении ОЭСР.
Реформа согласована 136 странами и юрисдикциями. На них приходится более 90% мирового ВВП, сообщила ОЭСР.
По словам организации, нововведение позволит взимать $150 млрд новых налогов по всему миру в год, что приведет к перераспределению более 125 млрд долларов доходов самых крупных и прибыльных международных компаний. Они будут выплачивать справедливую долю налогов везде, где они ведут бизнес и получают прибыль.
Напоминаем:
Ранее группа из 130 стран, представляющая более 90% мирового ВВП, предварительно одобрила введение глобального минимального налога для корпораций.
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