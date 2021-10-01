Новости 1 октября: Россия ограничила транзит газа через Украину, уменьшение тарифов на электричество

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О тарифах. Тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года для 80% населения Украины составит 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-час в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-час в месяц, цена остается неизменной - 1,68 грн за весь объем потребления.

О пенсиях. С 1 октября 2021 года пенсионеры, которым исполнилось 75-80 лет, будут дополнительно получать до 400 гривен ежемесячно - минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2,5 тыс грн при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.

О шантаже. Российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

О газе. Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и приблизились к отметке в 1200 долларов за тысячу кубометров.

О коллекторах. Национальный банк оштрафовал на 102 тысячи грн первое финансовое учреждение, нарушившее требования во взыскании просроченного долга

О бюджете. В январе-сентябре государственный бюджет свели с дефицитом в 37,4 млрд грн, однако расходы на 7,7% не выполняют план

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