З 1 жовтня тариф на електроенергію для більшості українців зменшився на 17%

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Тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року для 80% населення України становитиме 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

"Завдяки розробленій Міненерго фінансовій моделі покладання спеціальних обовя'зків (ПСО) державні виробники електроенергії, НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго", які забезпечують виконання спецобов'язків, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах.

За рахунок отриманого доходу державна генерація компенсуватиме різницю між тарифами для населення і ринковою ціною електроенергії", - йдеться у повідомленні.

"Нова модель ПСО дає можливість державним компаніям стабілізувати та покращити свій фінансовий стан. В свою чергу, це дає змогу забезпечувати знижену ціну на електроенергію для вразливих верств населення", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Повідомляється, що НАЕК Енергоатом" вже розпочав роботу за новою моделлю. 23 вересня компанія продала на аукціонах електроенергію в обсязі 1,38 млн МВт·год для постачання населенню у жовтні 2021 року.

"Укргідроенерго" сплатило 1 млрд грн ДП "Гарантований покупець" та забезпечило авансування послуг щодо постачання електроенергії за новим тарифом.

Тарифи на електроенергію гарантовано будуть незмінними протягом всього опалювального сезону, додають в Міненерго.

Нагадаємо:

Вартість електроенергії для всіх побутових споживачів становить 1,68 грн за кВт-год незалежно від обсягу споживання. З 1 жовтня тариф для більшості українців зменшиться на 17% до 1,44 грн за кВт-год.

Відповідні зміни до "механізму PSO" (спеціальні обов'язки, що покладаються на виробників та постачальників електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів) уряд Шмигаля вніс 11 серпня.

Однак, відчують це ті, хто щомісяця споживає менше 250 кВт-год. Якщо споживання перевищить цей рівень, то ціна залишиться незмінною: 1,68 грн.

Знижку, 24 коп за кВт-год, отримають більшість українців. За розрахунками міністра енергетики Германа Галущенка, місячне споживання електроенергії у 80% населення вписується в означений ліміт. Платіжки з новими тарифами за спожиту в жовтні електроенергію громадяни отримають у листопаді.

Урядова постанова не передбачає знижки для споживачів, які опалюють електроенергію свої домівки, а також для ОСББ, гаражних та дачних кооперативів, садових товариств та релігійних організацій.

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Економічна правда