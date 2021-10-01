1 мільйон пенсіонерів отримуватимуть щомісячну доплату до 400 гривень: хто саме

фото: нбу

З 1 жовтня 2021 року пенсіонери, яким виповнилося 75-80 років, будуть додатково отримувати до 400 гривень щомісяця - мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2,5 тис грн за наявності страхового стажу 20/25 років і більше.

Цю доплату Мінсоцполітики анонсувало раніше.

Зазначається, що доплата буде здійснюватись згідно із постановою уряду від 22 лютого 2021 р. № 127 "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році".

Підвищення пенсій з 1 жовтня стосуватиметься майже 1 млн пенсіонерів, додають в Мінсоцполітики.

У міністерстві також анонсували, що з 1 грудня 2021 року у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років з 2 400 до 2 600 грн.

Нагадаємо:

З 1 липня в Україні підвищилися пенсійні виплати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

У рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі 5 кроків підвищення пенсій.

Економічна правда