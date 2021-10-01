Захист від колекторів: першу компанію оштрафували на 100 тисяч

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Національний банк оштрафував на 102 тисячі грн першу фінансову установу, яка порушила вимоги у стягненні протермінованого боргу.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Нацбанк як регулятор небанківських фінансових установ виявив порушення вимог законодавства щодо вимог щодо етичної поведінки. Закон порушила компанія ТОВ "КРЕДИТПРОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 43305861).

Йдеться про статтю 25 ЗУ "Про споживче кредитування". Ще у березні Верховна Рада ухвалила зміни, які покликані захистити споживачів від недобросовісних колекторів. А зокрема – тих, що вдаються до шантажу чи погроз.

Рішення накласти штраф 1 жовтня ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Нагадуємо:

В Україні нараховується понад 200 колекторських компаній, що займаються стягненням простроченої заборгованості своїх клієнтів.

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, який посилює захист боржників від шантажу з боку таких компаній.

Так, кредитодавці повинні інформувати споживачів у разі залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги новому кредитору. НБУ також веде реєстр колекторських компаній. Наразі у ньому є 23 компанії.

Про порушення можна повідомити до фінустанови та Нацбанку. Два порушення до вимог етичної поведінки призводять до дострокового розриву договору.

Економічна правда