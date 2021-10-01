Кабмин разрешил Витренко назначать и увольнять из "Нафтогаза" без согласования с набсоветом

Юрий Витренко фото: эп

Кабмин разрешил главе правления "Нафтогаза" Юрию Витренко осуществлять назначение и увольнение сотрудников НАКа без согласования с наблюдательным советом.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 1187-р от 29 сентября, опубликованном на Правительственном портале.

"Назначение на должности и освобождение от должностей сотрудников НАК "Нафтогаз Украины" осуществляется председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" без согласования с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в документе.

Кроме этого, правительство прекратило действие решения наблюдательного совета "Нафтогаза" от 13-14 мая 2021 года об отмене делегированных правлению НАК полномочий, а также решения от 24 мая 2021 года о необходимости согласования кадровых вопросов с наблюдательным советом.

Напоминаем:

Правительство на следующий день после назначения четырех исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз" одобрил их на эти должности без приставки "и.о." до принятия новым наблюдательным советом решений по правлению.

27 сентября правительство назначило исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз", Кабмин до назначения наблюдательного совета будет выполнять его полномочия.

Ранее ЭП со ссылкой на собственные источники сообщила, что Кабинет Министров 27 сентября уволил трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Это позволило правительству обрести полномочия наблюдательного совета и назначить четырех новых членов правления.

Перед тем КМУ уволил двух членов правления НАК: Теслюка и Перелому.

Несколько недель назад стало известно, что три независимых члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании оставляют свои должности.

Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября сообщил, что дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексей Любченко в течение недели обеспечить объявления конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

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Экономическая правда