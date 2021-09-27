Кабмин назначил временных членов правления "Нафтогаза" – Минэкономики
27 сентября правительство назначило исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз", Кабмин до назначения наблюдательного совета будет выполнять его полномочия.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Минэкономики также сообщило об увольнении от должностей Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.
Выполнение обязанностей членов правления возложено на:
- Елену Бойченко: директорки по управлению персоналом и социальной политики Нафтогаза;
- Владислава Воловика: советника председателя правления Нафтогаза;
- Маврикия Калугина: советника председателя правления НГ по добыче газа;
- Романа Чумака: начальника казначейского департамента НГ.
"Также Кабинет Министров Украины временно берет на себя функции наблюдательного совета компании, до формирования нового независимого наблюдательного совета", - отмечает Минэкономики.
Единственным акционером компании, который держит 100% Нафтогаза, является Кабинет Министров. Поэтому правительство автоматически получает такие полномочия с увольнением наблюдательного совета.
Нафтогаз продолжит поставлять газ бытовым потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго по годовым тарифам, добавили в правительстве.
Также в КМУ отметили, что "компания будет работать исключительно в общественных интересах и обеспечит бесперебойное прохождение отопительного сезона при любых условиях".
Задачами новых руководителей компании является обеспечение ее стабильной работы и наращивать добычу отечественного газа. Одной из главных задач является организация бесперебойного отопительного сезона.
Напоминаем:
Ранее ЭП со ссылкой на собственные источники сообщила, что Кабинет Министров 27 сентября уволил трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Это позволило правительству обрести полномочия наблюдательного совета и назначить четырех новых членов правления.
Перед тем КМУ уволил двух членов правления НАК: Теслюка и Перелому.
Несколько недель назад стало известно, что три независимых члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании оставляют свои должности.
Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября сообщил, что дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексей Любченко в течение недели обеспечить объявления конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".
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Экономическая правда
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