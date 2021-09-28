"И.о." членов правления Нафтогаза за день стали постоянными – распоряжение 

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Правительство на следующий день после назначения четырех исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз" одобрил их на эти должности без приставки "и.о." до принятия новым наблюдательным советом решений по правлению.

Об этом говорится в решении правительства от 28 сентября.

В понедельник, 27 версеня, Кабмин назначил исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз".

Ими стали Маврикий Калугин (советник председателя НАК по вопросам добычи), Владислав Воловик (советник председателя правления НГ), Елена Бойченко (директорка по управлению персоналом и соцполитики Нафтогаза) и Роман Чумак (руководитель казначейства Нафтогаза).

Своим решением 28 сентября правительство назначил их на эти должности без приставки "и.о.".

"Временно, на период до принятия новым составом наблюдательного совета АО" НАК "Нафтогаз Украины" решений по формированию правления указанного общества, но не позднее чем 28 декабря 2021 года", – говориться в распоряжении.

Напоминаем:

27 сентября правительство назначило исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз", Кабмин до назначения наблюдательного совета будет выполнять его полномочия.

Ранее ЭП со ссылкой на собственные источники сообщила, что Кабинет Министров 27 сентября уволил трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Это позволило правительству обрести полномочия наблюдательного совета и назначить четырех новых членов правления.

Перед тем КМУ уволил двух членов правления НАК: Теслюка и Перелому.

Несколько недель назад стало известно, что три независимых члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании оставляют свои должности.

Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября сообщил, что дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексей Любченко в течение недели обеспечить объявления конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

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Экономическая правда