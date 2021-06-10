К зиме Украина планирует подойти с 17 миллиардами кубометров газа в хранилищах

К следующему отопительному сезону (2021/2022) Украина планирует увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.

Об этом говорится в распоряжении правительства №586-р от 9 июня, которое опубликовано на Правительственном портале.

Соответствующим распоряжением Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/22 года.

План, в частности, предусматривает урегулирование вопроса реструктуризации задолженностей тепловых электростанций и ТЭЦ перед "Нафтогазом", а также - накопление объемов угля и резервного топлива (мазута) в соответствии с утвержденным Минэнерго графика.

Напомним:

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".

Экономическая правда