К зиме Украина планирует подойти с 17 миллиардами кубометров газа в хранилищах
К следующему отопительному сезону (2021/2022) Украина планирует увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.
Об этом говорится в распоряжении правительства №586-р от 9 июня, которое опубликовано на Правительственном портале.
Соответствующим распоряжением Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/22 года.
План, в частности, предусматривает урегулирование вопроса реструктуризации задолженностей тепловых электростанций и ТЭЦ перед "Нафтогазом", а также - накопление объемов угля и резервного топлива (мазута) в соответствии с утвержденным Минэнерго графика.
Напомним:
Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".
Экономическая правда
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