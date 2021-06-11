Украина начала импорт газа для закачки в подземные хранилища

Украина начала импорт газа для закачки в подземные газохранилища, импорт с начала месяца составил 15,7 млн кубометров.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

"Очень медленно, но уже начался импорт газа для закачки. Сейчас он составляет лишь 3 млн м3 в сутки. Импорт с начала месяца составил 15,7 млн м3, причем 100% было импортировано из Венгрии, а не из стандартного словацкого направления.

Всего с начала года было импортировано 577 млн ​​м3, из них 511 млн м3 (88%) из Венгрии", - написал Макогон.

По его словам, открытие виртуального реверса Оператором ГТС в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними.

Напомним:

К следующему отопительному сезону (2021/2022) Украина планирует увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".

Экономическая правда