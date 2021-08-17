"Нафтогаз" хочет накопить в подземных хранилищах более 19 миллиардов кубометров газа

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В украинских подземных хранилищах накопили более 17,5 млрд кубометров газа, к началу отопительного сезона планируют накопить более 19 млрд кубометров газа.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает пресс-служба НАК.

"Правительство определило, что к началу отопительного сезона нужно, чтобы в подземных хранилищах было 17 млрд кубометров газа. Мы уже приближаемся к 18 млрд кубометров. Но для того, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно, мы хотим закачать в хранилища еще больше", - сказал Витренко во время своего визита на Бильче-Волыцко-Угерское ПХГ.

Запланированные дополнительные объемы газа, по его словам, необходимы, чтобы гарантированно избежать дефицита газа зимой даже при возможных дополнительных потребностеях тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

"Если мы посмотрим на предыдущие годы, кроме последнего - особого, то мы входили в отопительный сезон с 16 млрд кубометров в подземке. А сейчас уже намного больше.

Но мы хотим выйти на более 19 млрд кубов. Тогда мы будем понимать: если потребуется, мы сможем "подставить плечо" и генерации - если газ будет нужен для производства электроэнергии", - резюмировал Витренко.

Напомним:

В украинские подземные хранилища по состоянию на 15 августа 2021 года закачано 17,6 млрд кубометров газа - хранилища заполнены на 56,9% от проектной мощности.

По состоянию на 29 июня запасы газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз" составляли 16 млрд куб. м, что на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Украина начала импорт газа для закачки в подземные газохранилища, импорт с начала месяца составил 15,7 млн кубометров.

К следующему отопительному сезону (2021/2022) Украина планирует увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".

Экономическая правда