Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 16 миллиардов кубометров

По состоянию на 29 июня запасы газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз" составляют 16 млрд куб. м, что на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что сейчас Укртрансгаз продолжает накопление топлива в подземках - за минувшие сутки в ПХГ закачано 19,3 млн куб. м газа.

"Кроме формирования необходимых для стабильного прохождения отопительного сезона запасов газа, Укртрансгаз использует относительное затишье на рынке и проводит активные работы по ремонту и модернизации своего оборудования.

В частности, компания уже провела 95% работ в рамках первой очереди реконструкции газосборного пункта Богородчанского ПХГ. Общая стоимость этого проекта - 283,5 млн грн, завершить его планируется во второй половине года. На Богородчанском ПХГ Укртрансгаза также реконструирует систему теплоснабжения промышленной площадки (бюджет воплощаемых мероприятий - 18,7 млн грн)", - говорится в сообщении.

Также продолжается реконструкция установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса на Дашавском ПХГ. Укртрансгаз уже выполнил 57% работ в рамках проекта, общий бюджет которого составляет 216,6 млн грн.

"Также продолжаются работы по реконструкции площадки газосборного пункта Червонопартизанського ПХГ - это объект планируется к сдаче в эксплуатацию до конца 2021 года, а бюджет воплощаемых мероприятий составляет 100,4 млн грн", - добавили в компании.

Напомним:

Украина начала импорт газа для закачки в подземные газохранилища, импорт с начала месяца составил 15,7 млн кубометров.

К следующему отопительному сезону (2021/2022) Украина планирует увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".

Экономическая правда