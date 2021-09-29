Новости 29 сентября: запрет импорта электричества из РФ, приговоры по делу 88 миллионов ГПЗКУ
О субсидиях. 200 тысяч субсидиантив не прошли автоматическую верификацию из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии.
О налогах. Кабмин согласовал законопроект, который предлагает изменить налоговый период с квартального на месячный для представления налогоплательщиками.
О УЗ. Начался конкурс по отбору на должности независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця", он продлится до 29 октября.
Об энергетике. Украина продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.
О приговорах. Высший антикоррупционный суд оправдал трех фигурантов дела о растрате 88 млн грн Государственной продовольственной зерновой корпорации.
О бюджете. Ко второму чтению в законопроекте №5600 появились нормы, благодаря которым налоговая нагрузка на добычу железной руды может стать даже меньше, чем до его принятия
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