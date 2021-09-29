Кабмін хоче, аби ЄСВ і єдиний податок сплачували не щокварталу, а щомісяця

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Кабмін погодив законопроєкт, який пропонує змінити податковий період з квартального на місячний для подання платниками податків.

Таке рішення ухвалили на засіданні 29 вересня.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб", його мета - забезпечння своєчасності обчислення страхового стажу.

А також - забезечення своєчасності призначення та отрмання пенсійних і інших виплат за соцстрахуванням.

Зазначається, що проєкт закону розробив Пенсійний фонд за власною ініціативою.

Зазначається, що зараз для платників ЄСВ та єдиного податку передбачене подання звітності із встановленням квартального періоду звітування (звіт подається протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу).

Але, йдеться у записці за підписом глави Мінсоцполітики, об'єднання звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб із квартальним періодом звітування призвело до:

відтермінування (від 1 до 3 місяців) надходження до реєстру відомостей про зарплату працівників, сплату ЄСВ, страховий стаж і несвоєчасності включення звітних періодів для розрахунку соцвиплат (тимчасова непрацездатність, безробіття, нарахування пенсії);

послаблення платіжної дисципліни в частині суми єдиного внеску;

зміщення тсроку (від 1 до 3 місяців) розрахунку показників середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески;

неможливості проведення своєчасного щомісячного аналізу основних показників, які впливають на наповнення Пенсійного фонду.

Тому пропонують внести зміни до Податкового кодексу.

У Мінсоцполітики заявляють, що забезпечення направлення Податковою щомісяця даних про сплату роботодавцем єдиного внеску дасть змогу щомісяця розраховувати страховий стаж.

Для суб'єктів господарювання також називають негативний вплив - незначне збільшення часу на подання щомісячної звітності.

Економічна правда