Субсидії: скільки домогосподарств не пройшли автоматичну верифікацію

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200 тисяч субсидіантів не пройшли автоматичну верифікацію через невідповідність критеріям, які дають право на отримання субсидії.

Про це під час пресконференції заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає "Укрінформ".

"200 тисяч, які були непідтверджені, не пройшли верифікацію. Після опалювального сезону в нас було 3 млн домогосподарств, 2,5 були передані на автоматичну верифікацію до Мінфіну і ще там 400-500 тисяч мали все одно прийти і підтвердити, де їх місце проживання по факту реєстрації", - пояснила Лазебна.

За її словами, ці 200 тисяч домогосподарств не пройшли верифікацію саме через невідповідність критеріям, що дають право на отримання субсидії.

"Але знову ж таки, це була автоматична верифікація. Тобто органи соцзахисту передали (дані - ред.) у Мінфін, це була звірка. ...Ми, до речі, постійно проводили селектори з органами соціального захисту: будь ласка, у вас було стільки-то субсидіантів у регіоні, а стало менше, і ми постійно спонукали органи соціального захисту перевірити додатково.

І до людей завжди зверталися: будь ласка, зверніться, покажіть свої документи, якщо все добре, то подавайтеся на субсидію. Тобто ми тут за людей. І не (всі - ред.) пройшли верифікацію, бо бувають різні ситуації, наприклад, щось не так було написано", - додала вона.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 23 вересня схвалила законопроєкт №6052 у першому читанні щодо збільшення доходів бюджету на 40 млрд грн та їхнього виділення на виплату житлових субсидій та дороги.

Зокрема, 12 млрд грн планують спрямувати на субсидії на оплату за послуги житлово- комунального господарства.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що фінансування субсидій у жовтні і листопаді потребує коректив в держбюджеті на 2021 рік, але з урахуванням перевиконання держбюджету за доходами це не є проблемою.

Жодних проблем чи затримок у процесі призначення субсидій немає - станом на початок серпня субсидії вже призначені понад 2,3 млн домогосподарств, заявляли в Мінсоцполітики.

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.