Новости 28 сентября: цены на газ и уголь обновляют рекорды, в Китай поехал первый "экспортный" поезд

О ценах на газ. Цены на газ в Европе 28 сентября впервые в истории пересекли отметку в 1000 долларов за тысячу кубов, максимальное значение на торгах составило 1057,18 доллара за тысячу кубометров.

Об экспорте в Китай. Укрзализныця 28 сентября запустила первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай, он пробудет в пути около 18 суток.

О ценах на уголь. Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.

О зарплатах. В августе 2021 года реальная зарплата в Украине в годовом измерении (по сравнению с августом 2020 года) выросла на 10,9%, а против июля 2021 года - сократилась на 2,2%.

О "Нафтогазе". Правительство на следующий день после назначения четырех исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз" одобрил их на эти должности без приставки "и.о." до принятия новым наблюдательным советом решений по правлению.

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Новый отопительный сезон: сколько украинцы будут платить за газ, электроэнергию и тепло

До старта отопительного сезона осталось меньше месяца. Если с ценами на газ и электроэнергию сюрпризов для населения не ожидается, то что будет с тарифами на тепло – вопрос открытый. (укр)