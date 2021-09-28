По железной дороге в Китай: УЗ отправила первый экспорт поездом

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Укрзализныця 28 сентября запустила первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай, он пробудет в пути около 18 суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков в комментарии подчеркнул экспортный потенциал Украины:

"Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику. Так, например, в ЕС доля контейнерных перевозок - около 45%. В Украине мы говорим только о 2,5%", - рассказал он.

Сейчас, по словам Кубракова, мы не можем полностью использовать географическое положение Украины из-за изношенности железнодорожного и портовой инфраструктуры. Поэтому развитие сообщения формата "море-железная дорога", в частности со странами Азии, будет одной из основных задач "Большого строительства" в ближайшие годы.

И.о. председателя правления УЗ Александр Камишин считает, что для торгового сообщения с Китаем оптимальным транспортом являются железнодорожные контейнерные перевозки. Так, 28 сентября первый экспортный поезд отправился в Китай – планируется, что такие поезда станут регулярными.

Всего отправились в путь 43 контейнера с пиломатериалами, 40 футов каждый. На пути в город Сиань они преодолеют почти 10 тысяч километров по территории четырех стран, ориентировочное время в пути - 18 суток.

Экономическая правда