Цены на газ побили исторический максимум: более 1000 долларов за тысячу кубов

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Цены на газ в Европе 28 сентября впервые в истории пересекли отметку в 1000 долларов за тысячу кубов, максимальное значение на торгах составило 1057,18 доллара за тысячу кубометров.

Об этом известно из данных биржи ICE Futures.

28 сентября цены на газ взлетели сразу на 8,8% и уже на 9:10 по Киеву составляли 85,25 доллара за МВт-ч 1057,18 доллара за тысячу кубометров.

данные: ice

На 10:19 котировки фьючерсов на октябрь несколько улеглись до 1033 долларов за тысячу кубов.

Газовое ралли продолжается уже несколько месяцев на фоне искусственного сокращения Газпромом транзита газа через Украину в Европу. В условиях дефицита газа на европейском рынке, российский монополист изнурял свои хранилища (в частности, самое большое в Европе Rehden, которое наполнено на 5% при среднем уровне в ЕС 71%).

В то же время, как ранее объясняли аналитики Украинской энергетической биржи, Европа также не может рассчитывать на добычу, ведь гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока.

Напоминаем:

Цены на газ в Европе постоянно растут. Например, октябрьские фьючерсы на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в понедельник, 20 сентября, выросли до 938 долларов за тысячу кубов.

Экономическая правда