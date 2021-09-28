НБУ зарегистрировал еще восемь коллекторских компаний

Нацбанк зарегистрировал еще 8 коллекторских компаний - такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 24 сентября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, получили статус коллекторских компаний:

Информация о зарегистрированных коллекторских компаниях - по ссылке.

Напоминаем:

Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний.

Еще три юрлица прошли регистрацию в Нацбанке и получили устава коллекторских компаний - ООО "ЮФ "ЭВЕРЛИҐАЛ", ООО "СНЕЙК ФИНАНС", ООО "ВНУТРЕННЯЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА".

Национальный банк зарегистрировал еще два юридических лица как коллекторские компании, все, кто проводит такую деятельность, должны зарегистрироваться до 14 октября.

Еще три компании прошли регистрацию и получили статус коллекторских компаний - ООО "ЦЕЛТИС", ООО "КК "ТАЛИОН "и ООО "ЕССАЙМЕНТ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-ІХ, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.

Экономическая правда