Новости выходных: приоритеты БЭБ, цена на нефть

О нефти. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent в 20:15 по Киевскому времени составила 78,1 долл за баррель, таким образом обновив максимум 2018 - 78 долл за баррель.

О БЭБ. Бюро экономической безопасности начнет работу с анализа основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия, а уже после этого совершит визиты к бизнесу.

О пенсиях. По результатам 8 месяцев сверхплановый дефицит Пенсионного фонда, финансируемой за счет ссуд ЕКС достиг за восемь месяцев 2021 12,1 млрд грн - это максимум за этот год.

О ГТС. Оператор газотранспортной системы анализирует целесообразность предложенных Всемирным банком условий поддержки модернизации, среди которых возможность работы с водородом.

О бирже. В США крупные банки и инвесткомпании планируют до конца 2021 года запустить онлайн-платформу для проведения первичных размещений акций.