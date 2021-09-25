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Brent подорожала до уровня октября 2018

Суббота, 25 сентября 2021, 10:59
 
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Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 20:15 по Киевскому времени составила 78,1 долл за баррель, таким образом обновив максимум 2018 года - 78 долл за баррель.

Об этом известно из данных торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на максимальном за 10 недель уровне 74,14 долл за баррель, что на 0,84 долл (1,15%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Напоминаем:

Также на неделе была обнародована информация о снижении запасов нефти в США до минимального уровня с 2018 года.

Согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованным в пятницу, число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 421 установки. В настоящее время число действующих установок на 238 больше, чем годом ранее.

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нефть

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