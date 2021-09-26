В США хотят создать онлайн-платформу для IPO

В США крупные банки и инвесткомпании планируют к концу 2021 года запустить онлайн-платформу для проведения первичных размещений акций.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что этим займется разработчик программного обеспечения Capital Markets Gateway LLC (CMG), компания уже разработала платформу, предоставляющую данные и аналитику о сделках с крупными пакетами акций, допэмиссиях и IPO, а также об организаторах этих сделок.

Позднее в этом году компания планирует расширить свои услуги, чтобы инвесторы могли размещать свои заявки в рамках IPO и другие сделки на рынках акционерного капитала с помощью компьютера, а не делать это устно по телефону.

После запуска новой системы потенциальные покупатели бумаг смогут видеть условия размещения и подавать заявки через цифровые каналы андеррайтерам, если у них есть соответствующие договоренности с ними. После прайсинга они смогут узнать итоги просто включив вечером компьютер, а не дожидаться следующего утра для звонка в банк, отмечает WSJ.

Напоминаем:

Банки Уолл-стрит продолжают придерживаться традиционных способов проведения IPO и других крупных продаж акций, предоставляя информацию и собирая заявки по телефону и записывая их вручную даже при современном уровне развития технологий.

За последние год Goldman Sachs, Morgan Stanley и ряд других банков запустили собственные системы прямой подачи заявок для облегчения проведения некоторых IPO, однако это пока не является общей практикой.