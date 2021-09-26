За январь-август дефицит Пенсионного фонда достиг более 12 миллиардов — это максимум за этот год

По результатам 8 месяцев сверхплановый дефицит Пенсионного фонда, финансируемой за счет ссуд ЕКС достиг за восемь месяцев 2021 года 12,1 млрд грн - это максимум за этот год.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

В то же время если сравнивать с 2020 годом, то настоящий дефицит является меньшим. Так в прошлом году рекорд был в ноябре, тогда ПФ задолжал 18,5 млрд грн, а в августе его показатели были на уровне 16.0 млрд грн.