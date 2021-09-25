Всемирный банк предложил поддержку модернизации ГТС при условии работы с водородом: в операторе анализируют

Оператор газотранспортной системы анализирует целесообразность предложенных Всемирным банком условий поддержки модернизации, среди которых возможность работы с водородом.

Об этом сообщила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Ольга Белькова, передает Интерфакс-Украина.

"Нас интересует, как это отразится на цене (модернизации)", – сказала она, указав, что пока речь идет о нескольких компрессорных станциях.

По ее словам, речь идет о том, насколько дороже будет оборудование и в целом модернизация при условии работы с водородом и насколько эти капиталовложения могут окупиться, учитывая, что в ближайшие годы природный газ все равно останется ключевым продуктов для ОГТСУ.

Как отметила Белькова, если, условно, речь идет о 5-10% подорожании, то это может быть приемлемо с учетом перспективы, а если 50% – то это требует более детального анализа.

Напоминаем:

Совет нацбезопасности поручил правительству рассмотреть возможность создания нового водородного продуктопровода Украина – ЕС и оценить привлечение инвестиций для этого.

23 августа НАК "Нафтогаз" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о возможности сотрудничества ради развития проектов по производству и хранения зеленого водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.

Тогда глава компании Юрий Витренко отметил, что самым быстрым вариантом является транспортировать зеленый водород в виде зеленого аммиака судами, которые сейчас уже используются для перевозки аммиака.

В Госэнергоэффективности сообщили, что в соответствии с целями Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года по установлению мощностей ВЭС и СЭС, среднегодовое производство "зеленого" водорода может составить 5,5 млрд нм3.