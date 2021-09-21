Новости 21 сентября: миссия МВФ в Украине и увольнение соруководителя "Нафтогаза"

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Об МВФ. Миссия Международного валютного фонда начала работу в рамках первого пересмотра программы с Украиной

О бюджете. Министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.

О карантине. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины

О Нафтогазе. Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер подтвердил, что написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что "больше не чувствует, что может работать эффективно" и намерен уйти из компании.

О технологиях. Стартап для разработчиков GitLab, последняя рыночная оценка которого превышала 6 млрд долларов, планирует публичное размещение акций на бирже NASDAQ - его основали харьковчане Дмитрий Запорожец и Валерий Сизов

Эксклюзивы ЭП:

Соруководитель "Нафтогаза" Отто Ватерландер: Не хочу быть частью этой нелегальной игры

Это последнее интервью Отто Ватерландера в должности главного исполнительного директора "Нафтогаза", которое он дал ЭП меньше чем за неделю до увольнения. Инициировав соответствующее кадровое решение, Ватерландер признал, что не может эффективно работать под руководством председателя компании Юрия Витренко.